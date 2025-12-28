В Ростовской области сошел с рельсов грузовой поезд

В Ростовской области в ночь на 28 декабря произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел на перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги. На место происшествия выехал заместитель Ростовского транспортного прокурора Ярослав Вуйчич. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время на участке ведутся восстановительные работы. Отмечаются задержки в движении поездов, при этом соблюдение прав пассажиров находится на контроле.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее итогам будет решаться вопрос о принятии мер реагирования.

До этого в Пензенской области два локомотива, транспортирующие 23 цистерны с мазутом, сошли с рельсов. Из-за этого произошел разлив топлива, движение на железнодорожной станции Чаис приостановили. На место происшествия прибыли экологи. Предварительно, площадь загрязнения составила 750 квадратных метров.

Ранее перевозивший топливо грузовой поезд сошел с рельсов в Таджикистане.