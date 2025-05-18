Российский самолет вернулся в аэропорт вылета по технической причине

Летевший в Иркутск самолет вернулся в аэропорт Новосибирска по техпричине

Пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» вылетел из Новосибирска в Иркутск, но вынужден был вернуться в аэропорт вылета по технической причине. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 08:00 часов по местному времени (04:00 мск). Boeing 738 перевозил более 160 пассажиров.

«В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт», — отмечается в сообщении.

Прокуратура выясняет все обстоятельства случившегося в рамках исполнения законодательства о безопасности полетов и следит за соблюдением прав пассажиров.

17 мая сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах самолет с россиянами на борту после вылета из Дубая вернулся в аэропорт отправления. Рейс UT716 в Москву вылетел из аэропорта Аль-Мактум в 14:30 (13:30 мск). Почти сразу лайнер решил вернуться, но провел еще около двух часов в небе, чтобы выработать топливо. По словам пассажиров, высоту воздушное судно не набирало. Экипаж не отвечал на вопросы. Потом пилоты объяснили происходящее планом «Ковер», а после приземления выяснилось, что борт неисправен и нужно устранить поломку.

До этого самолет Airbus A-320, следовавший из Горно-Алтайска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска по технической причине. На борту находились более 150 пассажиров. Воздушное судно отстранили от полетов, за людьми отправили резервный борт.

Ранее рейс Минеральные Воды — Анталья вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности одного из двигателей.