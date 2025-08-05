На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны причины катастрофы батискафа «Титан»

Береговая охрана США: виновником катастрофы батискафа «Титан» является OceanGate
true
true
true
close
OceanGate/Global Look Press

Главным виновником катастрофы батискафа «Титан» является американская компания OceanGate. Об этом говорится в сообщении Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США.

«Основными факторами, способствовавшими возникновению проблемы, стали ненадлежащие процедуры проектирования, сертификации, обслуживания и проверки судна Titan компанией OceanGate», — говорится в сообщении.

В докладе также упоминается, что в компании царила «токсичная корпоративная культура». Специалисты также отметили несовершенство нормативно-правовой базы для подводных работ и судов новой конструкции и неэффективность информирования о нарушениях в рамках Закона о защите прав моряков.

В ходе расследования было установлено, что компания не провела необходимые исследования и не устранила несовершенства в корпусе батискафа после экспедиции к «Титанику».

Председатель «Титан» MBI Джейсон Нойбауэр заверил, что морскую катастрофу можно было предотвратить.

Батискаф пропал в июне 2023 года. На его борту находилось пять пассажиров, которые погружались к обломкам «Титаника». Причиной трагедии стало высокое давление, возможная разгерметизация и последовавшая за ней имплозия — взрыв, направленный внутрь.

В сентябре власти США показали первые фотографии обломков батискафа Titan. Снимки, на которых видна кормовая часть затонувшей подлодки, были сделаны на четвертый день после крушения.

Ранее было обнародовано последнее сообщение экипажа затонувшего батискафа «Титан».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами