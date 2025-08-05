Стали известны причины катастрофы батискафа «Титан»

Главным виновником катастрофы батискафа «Титан» является американская компания OceanGate. Об этом говорится в сообщении Совета по морским расследованиям (MBI) Береговой охраны США.

«Основными факторами, способствовавшими возникновению проблемы, стали ненадлежащие процедуры проектирования, сертификации, обслуживания и проверки судна Titan компанией OceanGate», — говорится в сообщении.

В докладе также упоминается, что в компании царила «токсичная корпоративная культура». Специалисты также отметили несовершенство нормативно-правовой базы для подводных работ и судов новой конструкции и неэффективность информирования о нарушениях в рамках Закона о защите прав моряков.

В ходе расследования было установлено, что компания не провела необходимые исследования и не устранила несовершенства в корпусе батискафа после экспедиции к «Титанику».

Председатель «Титан» MBI Джейсон Нойбауэр заверил, что морскую катастрофу можно было предотвратить.

Батискаф пропал в июне 2023 года. На его борту находилось пять пассажиров, которые погружались к обломкам «Титаника». Причиной трагедии стало высокое давление, возможная разгерметизация и последовавшая за ней имплозия — взрыв, направленный внутрь.

В сентябре власти США показали первые фотографии обломков батискафа Titan. Снимки, на которых видна кормовая часть затонувшей подлодки, были сделаны на четвертый день после крушения.

Ранее было обнародовано последнее сообщение экипажа затонувшего батискафа «Титан».