На АЭС в Финляндии произошла утечка водорода

На втором энергоблоке АЭС «Ловииса» в Финляндии произошла утечка водорода. Об этом сообщила компания-оператор станции Fortum в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — сообщили на станции.

Место утечки уже обнаружено, она была устранена. На время ремонта одного из четырех теплообменников станции, на котором произошла утечка, ее второй блок будет работать в половину мощности. Предполагается, что на ремонт уйдет около двух дней.

АЭС «Ловииса» находится на финском острове Хястхолмен и производит 10% потребляемой Финляндией электроэнергии. Компания Fortum позиционирует себя как путь к выходу Финляндии из энергетической зависимости от РФ.

10 марта стало известно об утечке теплоносителя на финской АЭС «Олкилуото». Инцидент произошел еще 7 марта, и, по утверждению оператора станции Teollisuuden Voima, не представлял опасности для сотрудников АЭС, окружающей среды или ядерной безопасности. Утечка была зафиксирована на третьем энергоблоке станции, ее объем составил около 100 кубических метров.

Ранее на аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды.