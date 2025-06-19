В российском регионе выросла численность диких животных

В Калининградской области провели перепись диких животных. Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии региона.

Ведомство заявило о положительной динамике по многим видам животных. Численность лося в текущем году составила 1848 особей (в прошлом году — 1744), оленя благородного — 1668 (в прошлом году — 1698). Выросла популяция косули европейской. В этом году насчитали 14 381 животных, в прошлом году — 13 938. Численность выдры в 2025 году составила 1287 (в 2024 году — 1252). Бобров тоже стало больше — 4937 (в прошлом году — 4591). Наблюдается рост и лисицы обыкновенной — 2097 (в прошлом году — 2043), зайца-русака — 5842 (в 2024 году — 4674). Стало больше куниц — 2451 на сегодняшний день (в прошлом году — 1961) и барсуков — 1975 (в 2024 году — 1929).

Количество особей рыси осталось на уровне 2024 года.

До этого в России предложили установить специализированные ограждения вдоль автомобильных дорог, чтобы предотвратить ДТП с дикими животными.

Ранее стало известно, что крупное ДТП парализовало движение на шоссе Энтузиастов в Москве.