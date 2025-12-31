Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Житель Новгородской области рассказал об отражении атаки на резиденцию Путина

Житель Рощино сообщил, что слышал шум во время атаки на резиденцию Путина
Минобороны России

Житель поселка Рощино в Новгородской области Игорь Большаков сообщил, что слышал громкий шум во время отражения атаки беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Министерство обороны страны опубликовало в Telegram-канале видео, в котором мужчина рассказывает о произошедшем.

По словам Большакова, утром он проснулся от шума. При этом мужчина не сразу понял, из-за чего именно по округе разносятся громкие звуки.

«Потом дошло там быстро, когда встал, что это. И звук ракет в первый раз жизни слышал. Такой скрежет. Со стороны озера [Валдайского] я слышал, да», — сказал житель региона.

Резиденция Путина в Новгородской области подверглась атаке дронов в ночь на 29 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские военные использовали 91 беспилотник. Все они были уничтожены, подчеркнули в Минобороны. Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский отверг причастность Киева к нападению, а также предупредил жителей своей страны о возможных ударах по правительственному кварталу в столице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ показало обломки одного из дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541453_rnd_4",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+