Житель Новгородской области рассказал об отражении атаки на резиденцию Путина

Житель Рощино сообщил, что слышал шум во время атаки на резиденцию Путина

Житель поселка Рощино в Новгородской области Игорь Большаков сообщил, что слышал громкий шум во время отражения атаки беспилотников на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Министерство обороны страны опубликовало в Telegram-канале видео, в котором мужчина рассказывает о произошедшем.

По словам Большакова, утром он проснулся от шума. При этом мужчина не сразу понял, из-за чего именно по округе разносятся громкие звуки.

«Потом дошло там быстро, когда встал, что это. И звук ракет в первый раз жизни слышал. Такой скрежет. Со стороны озера [Валдайского] я слышал, да», — сказал житель региона.

Резиденция Путина в Новгородской области подверглась атаке дронов в ночь на 29 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинские военные использовали 91 беспилотник. Все они были уничтожены, подчеркнули в Минобороны. Комментируя ситуацию, украинский лидер Владимир Зеленский отверг причастность Киева к нападению, а также предупредил жителей своей страны о возможных ударах по правительственному кварталу в столице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ показало обломки одного из дронов, пытавшихся атаковать резиденцию Путина.