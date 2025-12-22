На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Волна мороза»: москвичей предупредили о резком похолодании

Метеоролог Позднякова: в Москве со вторника начнется резкое похолодание
Валерий Мельников/РИА Новости

В Москве со вторника, 23 декабря, начнется заметное похолодание, температура воздуха в столице опустится до -13 градусов, в области – до -15 градусов. Морозы продолжат крепчать в течение всей недели с перепадами на потепление в отдельные дни, но в целом будет ощущение сильного холода, рассказала 360.ru синоптик Татьяна Позднякова.

Завтра в столичном регионе прогнозируется небольшой снег и постепенно понижение температуры воздуха.

«Сохранится плотный северо-восточный ветер, будет ощущение, что к нам прямо ледяной воздух пришел», — отметила синоптик.

В ночь на среду, по ее словам, ожидается до -12 градусов в столице и до -16 градусов в Подмосковье. В ночь на четверг будет чуть теплее – в Москве до -7 градусов, по области -10 градусов. Днем при этом температура воздуха отклонится в сторону потепления до -3 и -6 градусов соответственно.

В пятницу, 26 декабря, ожидается снегопад, температура воздуха при этом останется на отметке -6 градусов, днем будет варьироваться на уровне -5 градусов. При этом прогнозируются скачки атмосферного давления и температурного режима.

Волна морозной погоды, по словам Поздняковой, сохранится до Нового года, оттепель в ближайшее время не ожидается. В саму новогоднюю ночь, по предварительным прогнозам, температура воздуха будет колебаться от -9 до -12 градусов, что в целом соответствует стандартам европейской зимы.

«Но на новогодние каникулы будет период русской зимы, январь себя еще покажет», — заключила Позднякова.

В Гидрометцентре РФ до этого сообщили, что в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого гололеда на дорогах, который ожидается вечером и ночью. Такой уровень опасности на метеокартах символизирует потенциально неблагоприятные погодные условия.

Ранее синоптики пообещали снег и холод в новогоднюю ночь в Москве.

