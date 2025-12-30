На Кубани задержали поезда

В Краснодарском крае три поезда задержались из-за падения обломков БПЛА

Три поезда задержались на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), произошло отключение напряжения в контактной сети. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

В публикации отмечается, что в 11:15 мск на станции Краснодар-Сортировочный была повреждена железнодорожная инфраструктура из-за падения обломков дрона.

«В результате инцидента на время до одного часа задерживаются поезда №817 «Ласточка» Кавказская – Краснодар, поезд №114 Адлер – Санкт-Петербург, пригородный поезд №6730 Краснодар – Васюринская», — подчеркнули в компании.

До этого в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над Брянской областью и Краснодарским краем.

Также в Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны Вооруженных Сил России (ВС РФ) за сутки перехватили и ликвидировали три снаряда американской РСЗО HIMARS и 18 беспилотников самолетного типа.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по пунктам временной дислокации ВСУ.