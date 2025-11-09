В центре Саратова произошла массовая драка с участием около 30 человек

МВД РФ: один человек пострадал в результате массовой драки в центре Саратова

Массовая драка произошла на пересечении улиц Горького и Дзержинского в центре Саратова. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Саратов».

Из публикации следует, что в потасовке приняли участие около 30 человек. Мужчины наносили друг другу удары кулаками и ногами, а также бросали оппонентов на асфальт.

По словам местных жителей, беспорядки в этой части города происходят еженедельно на протяжении последних нескольких лет. Люди связывают их с расположенным рядом магазином спиртных напитков.

Главное управление министерства внутренних дел РФ по Саратовской области в Telegram-канале сообщило, что информация о массовой драке в административном центре региона поступила вечером 8 ноября примерно в 21:40 по местному времени (20:40 мск). На место происшествия выезжал наряд патрульно-постовой службы, сейчас стражи порядка проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

«В ходе происшествия телесные повреждения получил местный житель, который был госпитализирован», — подчеркнули в ведомстве.

7 ноября портал 93.ru написал, что банда подростков устроила массовую драку на улице Героя Яцкова в Краснодаре. Более 20 несовершеннолетних собрались на детской площадке и окружили двух молодых людей, наносивших друг другу удары.

Ранее в Москве арестовали десятки фигурантов дела о массовой драке в жилом комплексе «Прокшино».