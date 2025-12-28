Размер шрифта
Ссора в петербургском кафе обернулась массовой дракой с поножовщиной

РЕН ТВ: в Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной
Global Look Press

В Петербурге ссора в кафе обернулась массовой дракой с поножовщиной. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одном из круглосуточных кафе. Между двумя компаниями мужчин, в каждой из которых было примерно по шесть человек, произошла ссора. По словам очевидцев, поводом для ссоры стал случайный взгляд, который кому-то не понравился. Перепалка переросла в драку, в ходе которой участники применили ножи и биту.

Прибывшие на место случившегося росгвардецы задержали нескольких участников потасовки. Остальные успели скрыться до приезда правоохранителей.

В результате инцидента несколько человек с травмами попали в медицинские учреждения. Врачи диагностировали у пострадавших перелом ключицы и ножевые ранения.

Ранее во Владивостоке школьники устроили массовую драку на проезжей части и попали на видео.

