В Москве арестовали десятки фигурантов дела о массовой драке

В Москве предъявили обвинение 20 участникам массовой драки в ЖК «Прокшино» в Новой Москве. Согласно сообщению пресс-службы управления Следственного комитета (СК) по городу в Telegram-канале, все фигуранты были арестованы.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела о массовой драке в ЖК «Прокшино». «В настоящее время 20 фигурантам предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СК.

По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия, связанные с коммерческой деятельностью.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать всех участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

Массовая драка на территории московского ЖК «Прокшино» произошла 25 октября. Участниками потасовки стали мигранты — они нападали друг на друга с арматурой и дорожными знаками, в результате повредив несколько автомобилей местных жителей. Прохожим приходилось уворачиваться от случайных атак. Как писал Telegram-канал Mash, в результате конфликта пострадали пять человек. На фоне произошедшего МВД РФ возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. В ведомстве пообещали привлечь виновных к ответственности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

