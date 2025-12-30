Жителям Подмосковья обозначили сроки возобновления электроснабжения

Электроснабжение в подмосковных городах Жуковский, Лыткарино и Раменское планируется возобновить до конца дня. Об этом сообщила компания «Россети Московский регион» в Telegram-канале.

В организации уточнили, что свет в городах пропал в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ. Сейчас четыре бригады энергетиков осматривают поврежденное оборудование, отметили в компании.

«До конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объеме», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Раменском произошло аварийное отключение электричества. По его данным, в результате 100 тысяч человек остались без света. Также на улицах не работали светофоры и фонари.

В администрации Раменского муниципального округа заявили, что отключение в Раменском муниципальном округе произошло в результате выгорания электротехнической шины на питающем центре в Донино.

