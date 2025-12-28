Размер шрифта
В новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз до -15°C

Тишковец: мороз до -15°C и снегопад ожидаются в новогоднюю ночь в Москве
На новогодней ГУМ-ярмарке на Красной площади в Москве, декабрь 2025 года
Кирилл Зыков/РИА Новости

Мороз до -15°C и снегопад прогнозируются в новогоднюю ночь в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В заключительные дни декабря жителей и гостей столицы ожидают умеренные морозы до -5…-10°C и снегопады. Сугробы, высота которых в данный момент составляет в столичном регионе от 8 до 20 см, будут постепенно расти. К Новому году в Москве ожидается до 16-18 см, рассказал синоптик.

«В Новогоднюю ночь в городе ударит мороз до -10…-15. Достойный зимний финал уходящего года, и лучшая в мире русская зима в грядущем холодном и снежном январе!» — добавил Тишковец.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье, 28 декабря, очередной циклон будет проходить через европейскую территорию. Прогнозируется снег, местами умеренный, а также усиление ветра до 10-12 метров в секунду. В связи с этим возможна небольшая метель.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности.

