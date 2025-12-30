Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Минобороны назвали количество сбитых воздушных целей

МО: российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и 18 беспилотников
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил России (ВС РФ) перехватили и ликвидировали три снаряда американской РСЗО HIMARS и 18 беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в ежедневном релизе Минобороны РФ.

Накануне российские силы отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Над Новгородской областью перехвачен 41 украинский дрон, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, еще 49 дронов, летевших в направлении Новгородской области, перехвачены над Брянской областью и еще один, летевший в том же направлении, — над Смоленской областью. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что определены объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России. Спустя менее чем через час после заявления Лаврова пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети X, что президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с президентом России.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по пунктам временной дислокации ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534127_rnd_2",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+