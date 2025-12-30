В Минобороны назвали количество сбитых воздушных целей

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных Сил России (ВС РФ) перехватили и ликвидировали три снаряда американской РСЗО HIMARS и 18 беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в ежедневном релизе Минобороны РФ.

Накануне российские силы отразили атаку 91 украинского дрона на государственную резиденцию президента РФ, расположенную в Новгородской области. Над Новгородской областью перехвачен 41 украинский дрон, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, еще 49 дронов, летевших в направлении Новгородской области, перехвачены над Брянской областью и еще один, летевший в том же направлении, — над Смоленской областью. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Сам глава государства в этот момент находился в Москве — проводил рабочие мероприятия в Кремле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что определены объекты для ответных ударов и время их нанесения Вооруженными силами России. Спустя менее чем через час после заявления Лаврова пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в соцсети X, что президент США Дональд Трамп завершил телефонный разговор с президентом России.

Ранее в Минобороны рассказали об ударах ВС РФ по пунктам временной дислокации ВСУ.