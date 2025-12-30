Размер шрифта
«Самолет-призрак» прилетел из Стамбула в Екатеринбург

Названный призраком самолет вернулся из Стамбула в Екатеринбург
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который ранее окрестили «призраком», прилетел из Стамбула в Екатеринбург. Это следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

Уточняется, что борт U6-774 приземлился в 12.27 по местному времени (10.27 мск – прим. ред.).

До этого Telegram-канал SHOT писал, что «самолет-призрак» с 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула. При этом представители «Уральских авиалиний» якобы сообщили пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, не существует. Отправление лайнера до Екатеринбурга переносили трижды. За время ожидания пассажирам не предоставили воду или место для временного пребывания. Один раз людям выдали талоны на еду.

Позже в авиакомпании сообщили, что причиной задержки рейса стал сильный ветер, из-за которого самолет позже прибыл в Стамбул из Сочи, а информация о о несуществующем рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» из Стамбула в Екатеринбург не соответствует действительности.

Ранее четыре самолета из России вынужденно сели в Самарканде.

