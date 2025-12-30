Размер шрифта
В аэропорту Калининграда задержали десятки рейсов из-за непогоды

SHOT: в аэропорту Калининграда задержали 40 рейсов из-за сильного шторма
Михаил Голенков/РИА Новости

В аэропорту Калининграда задержали 40 рейсов из-за сильного шторма. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным портала, в настоящее время воздушную гавань не могут покинуть 18 самолетов, 21 рейс — не может приземлиться. Один из бортов был вынужден уйти на запасной аэродром в Санкт-Петербурге.

Со вчерашнего дня, 29 декабря, также задерживаются рейсы в Уфу и Пермь. Более 8 часов нет вылета рейса в Москву. Несколько рейсов были отменены.

До этого сообщалось, что в аэропорту Краснодара в связи с введением временных ограничений задержали 20 рейсов. По состоянию на 10:50 мск, в аэропорту задерживались восемь рейсов на вылет и 12 — на прилет. Ограничения на полеты в воздушной гавани сняли днем 30 декабря, как сообщили в представитель «Росавиации» Артем Кореняко.

29 декабря в московском аэропорту Шереметьево задержали более 15 рейсов на вылет и свыше 60 рейсов на прилет.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.
