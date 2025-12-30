Названы продукты с новогоднего стола, которые могут навредить собаке

Владельцам собак необходимо четко понимать, что многие продукты на новогоднем столе — безопасны для человека, но представляют серьезную угрозу для питомца. Прежде всего, из рациона животного следует исключить жареные, соленые, копченые и маринованные блюда. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Виноград и изюм могут вызвать у любимца острую почечную недостаточность, а лук в любом виде способен привести к анемии. Также настоящим ядом для собак являются авокадо, шоколад, орехи и алкоголь, продолжил эксперт.

По его словам, следует быть осторожными и с цитрусовыми, которые могут вызывать раздражение желудка у собаки. Молоко и сыр, хотя и любимы многими питомцами, часто плохо переносятся.

«Вообще кинологи не рекомендуют подкармливать питомца со стола. Во-первых, это со временем перерастает в дурную привычку. Если собаке хоть раз удалось что-то выпросить, она будет продолжать просить снова и снова», — отметил кинолог.

Если собака все же съела что-то запрещенное, не стоит паниковать. Сначала нужно оценить количество съеденного. Случайно упавшая крошка шоколада, скорее всего, не нанесет вреда, но если питомец проглотил целую плитку, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару, добавил он.

До этого Голубев говорил, что в домах, где живут собаки, следует ставить искусственные елки, поскольку аромат живых деревьев может сильнее привлекать внимание животных.

Помимо этого, искусственная елка снижает риск того, что питомец поранит пасть острыми иголками или столкнется с непроходимостью кишечника из-за съеденных веток.

