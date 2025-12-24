На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа самая безопасная елка для домашних питомцев

Кинолог Голубев: искусственные елки более безопасны для домашних животных
true
true
true
close
Shutterstock/ShineTerra

Новогодняя елка нередко привлекает внимание домашних питомцев. Однако главный символ праздника может принести не только радость, но и стать причиной травм у животных. Об этом RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист объяснил, что в домах, где живут питомцы, следует ставить искусственные елки, поскольку аромат живых деревьев может сильнее привлекать внимание животных.

Помимо этого, искусственная елка снижает риск того, что питомец может поранить пасть острыми иголками или столкнуться с непроходимостью кишечника из-за съеденных веток.

«Кроме того, искусственная ель прочнее стоит, поскольку ее не нужно ставить, например, в емкость с водой. Также она не осыпается. Если питомец случайно ее уронит, елку можно поднять и восстановить ее прежний вид», — отметил кинолог.

Он также порекомендовал ставить дома небольшие елки, чтобы была возможность надежно защитить их от особенно любопытных питомцев. Такие деревья можно разместить на подоконнике или на столе, а для более высоких елок следует купить устойчивое возвышение, добавил эксперт.

Президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Уражевский до этого рассказал, что дорожные реагенты, которые активно используются в зимний сезон, могут серьезно навредить здоровью собак во время прогулок. По его словам, защитить подушечки лап питомцев от воздействия химических веществ удастся с помощью специальных средств и процедур. Эксперт также посоветовал минимизировать передвижение животных по местам, посыпанным реагентами.

Ранее кинолог дал советы, как защитить домашних животных от стресса в новогоднюю ночь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами