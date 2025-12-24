Названа самая безопасная елка для домашних питомцев

Новогодняя елка нередко привлекает внимание домашних питомцев. Однако главный символ праздника может принести не только радость, но и стать причиной травм у животных. Об этом RT рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Специалист объяснил, что в домах, где живут питомцы, следует ставить искусственные елки, поскольку аромат живых деревьев может сильнее привлекать внимание животных.

Помимо этого, искусственная елка снижает риск того, что питомец может поранить пасть острыми иголками или столкнуться с непроходимостью кишечника из-за съеденных веток.

«Кроме того, искусственная ель прочнее стоит, поскольку ее не нужно ставить, например, в емкость с водой. Также она не осыпается. Если питомец случайно ее уронит, елку можно поднять и восстановить ее прежний вид», — отметил кинолог.

Он также порекомендовал ставить дома небольшие елки, чтобы была возможность надежно защитить их от особенно любопытных питомцев. Такие деревья можно разместить на подоконнике или на столе, а для более высоких елок следует купить устойчивое возвышение, добавил эксперт.

Президент Союза кинологических организаций России, врач-ветеринар Владимир Уражевский до этого рассказал, что дорожные реагенты, которые активно используются в зимний сезон, могут серьезно навредить здоровью собак во время прогулок. По его словам, защитить подушечки лап питомцев от воздействия химических веществ удастся с помощью специальных средств и процедур. Эксперт также посоветовал минимизировать передвижение животных по местам, посыпанным реагентами.

Ранее кинолог дал советы, как защитить домашних животных от стресса в новогоднюю ночь.