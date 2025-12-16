Пассажир отказался лететь и сорвал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву

В аэропорту Кольцово задержали вылет рейса из-за пассажира, отказавшегося лететь в последний момент. Об этом стало известно E1.RU.

По плану рейс должен был вылететь в столицу в 08:15, однако задержался почти на час из-за пассажира, который прошел посадку, но, оказавшись в салоне, отказался от перелета.

«Сам этот пассажир не буянил и вообще особо ничего не говорил. Какая-то женщина пыталась его уговорить лететь», — рассказала одна из свидетельниц.

Пилот объявил о возможной задержке на 2-4 часа и вызвал полицию для проверки на запрещенные предметы. Остальные пассажиры были возмущены инцидентом из-за возможных опозданий стыковочные рейсы.

Мужчину, ставшего причиной задержки, сняли с рейса и увезли на скорой. По предварительным данным, ему стало плохо. Затем на борт зашли кинологи с собаками. Они осмотрели салон, ничего опасного не нашли.

«Это стандартная проверка службы транспортной безопасности аэропорта при снятии пассажира с рейса до вылета», — заявили в авиакомпании.

Ранее запаниковавший пассажир сорвал рейс, открыв дверь самолета перед самым взлетом.