На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажир отказался лететь и сорвал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву

В Кольцово пассажир самолета задержал вылет рейса в Москву, отказавшись лететь
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Кольцово задержали вылет рейса из-за пассажира, отказавшегося лететь в последний момент. Об этом стало известно E1.RU.

По плану рейс должен был вылететь в столицу в 08:15, однако задержался почти на час из-за пассажира, который прошел посадку, но, оказавшись в салоне, отказался от перелета.

«Сам этот пассажир не буянил и вообще особо ничего не говорил. Какая-то женщина пыталась его уговорить лететь», — рассказала одна из свидетельниц.

Пилот объявил о возможной задержке на 2-4 часа и вызвал полицию для проверки на запрещенные предметы. Остальные пассажиры были возмущены инцидентом из-за возможных опозданий стыковочные рейсы.

Мужчину, ставшего причиной задержки, сняли с рейса и увезли на скорой. По предварительным данным, ему стало плохо. Затем на борт зашли кинологи с собаками. Они осмотрели салон, ничего опасного не нашли.

«Это стандартная проверка службы транспортной безопасности аэропорта при снятии пассажира с рейса до вылета», — заявили в авиакомпании.

Ранее запаниковавший пассажир сорвал рейс, открыв дверь самолета перед самым взлетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами