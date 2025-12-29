Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Глава армянской диаспоры в Тюмени высказался о Годе единства народов России

Меценат Овеян поддержал инициативу объявить 2026-й Годом единства народов РФ
Строительная компания АО «Тюменьтел»

Заслуженный строитель России, меценат, глава армянской диаспоры в Тюмени Абрам Овеян прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина объявить 2026-й Годом единства народов России. Его слова цитирует новостной агрегатор «СМИ2».

«Инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина сделать 2026-й годом единства народов России — это стратегически мудрый и своевременный шаг. <...> Он задает четкий вектор развития для всего нашего многонационального общества», — подчеркнул Овеян.

Он добавил, что особую роль в укреплении дружбы народов играет молодое поколение.

25 декабря российский лидер подписал указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России. Об этом он заявил в ходе заседания Государственного Совета.

Глава государства также назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову сопредседателями организационного комитета, отвечающего за проведение Года единства народов РФ.

Ранее в МИД РФ назвали 2026-й годом побед для России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528751_rnd_2",
    "video_id": "record::3bc41553-a6ed-42e7-b797-2c9d17c12751"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+