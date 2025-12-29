Глава армянской диаспоры в Тюмени высказался о Годе единства народов России

Заслуженный строитель России, меценат, глава армянской диаспоры в Тюмени Абрам Овеян прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина объявить 2026-й Годом единства народов России. Его слова цитирует новостной агрегатор «СМИ2».

«Инициатива нашего президента Владимира Владимировича Путина сделать 2026-й годом единства народов России — это стратегически мудрый и своевременный шаг. <...> Он задает четкий вектор развития для всего нашего многонационального общества», — подчеркнул Овеян.

Он добавил, что особую роль в укреплении дружбы народов играет молодое поколение.

25 декабря российский лидер подписал указ об объявлении 2026 года Годом единства народов России. Об этом он заявил в ходе заседания Государственного Совета.

Глава государства также назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову сопредседателями организационного комитета, отвечающего за проведение Года единства народов РФ.

Ранее в МИД РФ назвали 2026-й годом побед для России.