Появилось фото последствий атаки дрона ВСУ на АЭС в Воронежской области

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник опубликовал в своем Telegram-канале фото, на котором показаны последствия попытки атаки беспилотника ВСУ на Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС) в Воронежской области.

На кадре показана башенная испарительная градирня действующего энергоблока №6. В нее врезался украинский беспилотник, оставив след от взрыва. Судя по фотографии, серьезных последствий удалось избежать.

«По данным администрации АЭС ситуация полностью контролируется», — написал Мирошник.

О попытке атаки украинского беспилотника накануне сообщила компания «Росэнергоатом». Дрон был подавлен, но врезался в башню градирни действующего энергоблока АЭС и сдетонировал. Происшествие не повлияло на работу станции. Четвертый, пятый и шестой энергоблоки АЭС находились в работе, а седьмой — на планово-предупредительном ремонте с 4 октября.

Ранее МАГАТЭ получило сведения об атаке на Нововоронежскую АЭС.