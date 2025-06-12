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64-летняя пенсионерка получила 16 лет за попытку подрыва военного грузовика

ФСБ: жительница Запорожской области получила 16 лет за покушение на теракт
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Shutterstock

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 64-летнюю жительницу Запорожской области, признанную виновной в госизмене и покушении на совершение теракта. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по региону, пишет РИА Новости.

По данным УФСБ, пенсионерка была задержана с поличным в момент, когда собиралась привести в действие взрывное устройстве. На допросе она рассказала, что выполняла задание, согласно которому должна была забрать взрывное устройство и подорвать военный грузовик. По ее словам, она общалась с куратором с позывным «Дикенс».

«Он сотрудничал с моим мужем, а потом, когда мой муж случайно подорвался на взрывном устройстве, которое готовил к подрыву объекта <...> тогда они вышли на меня», — поделилась деталями осужденная.

Кроме госизмены и покушении на совершение теракта ее также признали виновной в участии в террористическом сообществе и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств. Осужденная на суде признала вину и раскаялась. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, женщину обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

До этого косметолога и тренера по единоборствам из России обвинили в атаках на военный аэродром при помощи БПЛА. Уточняется, что мужчина и женщина работали в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Отмечается, что показания о причастности к указанным эпизодам обвиняемых дали свидетели. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о теракте, в нем могут появиться новые фигуранты.

Ранее задержанный в Крыму агент СБУ признался, что собирал бомбу для теракта.

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