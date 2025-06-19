Агент украинской разведки получил 17 лет за попытку подрыва военного вертолета

Южный окружной военный суд приговорил агента украинской разведки Сергея Кучеренко, который собирался взорвать военный вертолет Ка-27 Черноморского флота, к 17 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

По данным следствия, мужчина получил задание от кураторов забрать из тайника в Севастополе необходимое вещество, изготовить самодельное взрывное устройство и совершить террористический акт.

«Решением суда он признан виновным и ему назначено 17 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме», — заявил собеседник агентства.

12 июня Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 64-летнюю жительницу Запорожской области, признанную виновной в госизмене и покушении на совершение теракта. По данным УФСБ, пенсионерка была задержана с поличным в момент, когда собиралась привести в действие взрывное устройстве. На допросе она рассказала, что выполняла задание, согласно которому должна была забрать взрывное устройство и подорвать военный грузовик.

Ранее подорвавшему ж/д под Рязанью обжаловали приговор.