В Краснодаре прогремели взрывы и слышен «мерзкий гул от мотора» в небе

Над Кубанью произошли взрывы, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что Краснодар и другие города региона атаковали БПЛА, в налете используются в том числе дроны типа «Лютый». Их атаки отражают силы ПВО (противовоздушной обороны).

Жители Краснодара рассказали, что около пяти взрывов раздалось на востоке и севере города в 22:30. Очевидцы видели яркие вспышки и слышали «мерзкий гул от мотора». По их словам, беспилотники летели низко.

У городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Славянск-на-Кубани тоже прогремели взрывы, говорится в посте. На этом фоне аэропорт Краснодара временно ограничил полеты.

До этого ВСУ нанесли удар по снегоуборочной технике в Брянской области. Она использовалась для расчистки в селе Шилинки Суземского района. Водитель не пострадал. В результате детонации дрона был поврежден автогрейдер (самоходная дорожно-строительная машина с «ножом», позволяющим перемещать снег).

