Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Краснодаре прогремели взрывы и слышен «мерзкий гул от мотора» в небе

SHOT: Краснодар и города Кубани атаковали беспилотники, слышны взрывы
Станислав Красильников/РИА Новости

Над Кубанью произошли взрывы, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что Краснодар и другие города региона атаковали БПЛА, в налете используются в том числе дроны типа «Лютый». Их атаки отражают силы ПВО (противовоздушной обороны).

Жители Краснодара рассказали, что около пяти взрывов раздалось на востоке и севере города в 22:30. Очевидцы видели яркие вспышки и слышали «мерзкий гул от мотора». По их словам, беспилотники летели низко.

У городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Славянск-на-Кубани тоже прогремели взрывы, говорится в посте. На этом фоне аэропорт Краснодара временно ограничил полеты.

До этого ВСУ нанесли удар по снегоуборочной технике в Брянской области. Она использовалась для расчистки в селе Шилинки Суземского района. Водитель не пострадал. В результате детонации дрона был поврежден автогрейдер (самоходная дорожно-строительная машина с «ножом», позволяющим перемещать снег).

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27522877_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
20 секунд — и голос украден. Как делают аудиофейки и что реально помогает защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+