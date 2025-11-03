Володин объявил о вступлении в силу закона о лимите на количество SIM-карт в одни руки

В России вступила в силу норма федерального закона, ограничивающая количество SIM-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно документу (ФЗ от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ), гражданам России разрешено иметь не более 20 абонентских номеров, а иностранным гражданам — не более 10. В случае превышения лимита мобильные операторы обязаны заблокировать «лишние» SIM-карты.

По данным Роскомнадзора, в октябре превышение порога зафиксировали у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 млн номеров, и у 37 тысяч мигрантов, владеющих в общей сложности 757 тысячами SIM-карт. С 1 ноября операторам связи запрещено оказывать услуги по таким номерам.

Проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на конкретного человека, можно на портале «Госуслуги» в специальном разделе. Там же доступна функция блокировки неиспользуемых номеров и возможность установить самозапрет на оформление новых договоров мобильной связи. За два месяца сервисом воспользовались около 200 тысяч россиян.

Он отметил, что введенные ограничения направлены на борьбу с телефонным мошенничеством. По данным Генпрокуратуры и МВД, после принятия ряда законов в 2025 году впервые за несколько лет снизилось количество зарегистрированных киберпреступлений.

Ранее SIM-карты в автомобилях попали под ограничения нового закона.