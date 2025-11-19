В России запустили механизм «охлаждения» для сим-карт

С 10 ноября российские операторы связи внедрили новый механизм обеспечения безопасности — период «охлаждения» для сим-карт. Об этом сообщается Минцифры России.

Отмечается, что он вводится по требованию регулятора и направлен на предотвращение использования мобильных номеров в управлении беспилотниками во время атак.

Как пояснили в ведомстве, период «охлаждения» длится 24 часа. В это время приостанавливается доступ к мобильному интернету и отправка СМС. При этом голосовые вызовы остаются активными.

Ограничения применяются в двух случаях: если сим-карта не использовалась в течение 72 часов или после возвращения абонента из международного роуминга.

Для восстановления услуг нужно будет подтвердить, что карта используется человеком, а не автоматизированной системой. Как только абонент въезжает в зону действия домашней сети, на телефон приходит СМС от оператора со ссылкой для авторизации через капчу.

При этом абонент сможет выбрать один из способов разблокировки: пройти по ссылке и пройти проверку с помощью капчи или позвонить в колл-центр оператора и пройти идентификацию по телефону. В Минцифры уточнили, что авторизация не требует входа через Госуслуги или ввода персональных данных.

Если нет доступа к интернету, можно воспользоваться Wi-Fi или связаться с оператором по телефону. Некоторые операторы работают над упрощением процесса, чтобы сделать его доступным даже без интернета.

Кроме того, ограничения действуют независимо от направления въезда. Даже при возвращении из Беларуси, Абхазии и других соседних стран сим-карта попадает под «охлаждение», если была в международном роуминге.

При этом в случае, если сим-карта была выключена перед выездом, ограничений не будет при условии возвращения в Россию в течение 72 часов. В случае более длительного отсутствия активности карта будет заблокирована по той же процедуре.