На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученых встревожили последствия перенесенного COVID-19 для мозга

BBIH: COVID-19 оставляет след в мозге даже после полного выздоровления
true
true
true
close
Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

COVID-19 влияет не только на дыхательную систему, но и может вызывать длительные изменения в головном мозге даже у людей, полностью восстановившихся после инфекции. К такому выводу пришли ученые из Национального центра нейроиммунологии и возникающих заболеваний Университета Гриффита, изучившие последствия перенесенного коронавируса с помощью современных методов МРТ. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, and Immunity - Health (BBIH).

Исследователи сравнили состояние мозга людей с длительным COVID-19, переболевших и считающих себя полностью выздоровевшими, а также участников, которые никогда не заражались вирусом. Анализ показал, что перенесенная инфекция может оставлять измеримые изменения в структурах мозга, даже при отсутствии выраженных симптомов.

В работе использовались мультимодальные методы магнитно-резонансной томографии, позволяющие одновременно оценивать состояние серого и белого вещества, а также биохимические процессы в тканях мозга. Эти области играют ключевую роль в памяти, когнитивных функциях и общем здоровье центральной нервной системы.

«Мы применили комплексный МРТ-подход для изучения областей мозга, критически важных для когнитивных процессов, и обнаружили четкие различия между всеми группами участников», — рассказал ведущий автор исследования доктор Киран Тхапалия.

По его словам, анализ выявил значительные изменения в нейрохимическом составе мозга, интенсивности МР-сигнала и структуре тканей не только у пациентов с длительным COVID-19, но и у тех, кто считал себя полностью восстановившимся после болезни.

Кроме того, исследователи обнаружили связь между изменениями в мозговой ткани и выраженностью симптомов у людей с длительным COVID-19. Это указывает на то, что вирус может оказывать небольшой, но продолжительный эффект на здоровье мозга.

Ранее россиянам раскрыли причины текущей волны ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами