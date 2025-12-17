Ученых встревожили последствия перенесенного COVID-19 для мозга

COVID-19 влияет не только на дыхательную систему, но и может вызывать длительные изменения в головном мозге даже у людей, полностью восстановившихся после инфекции. К такому выводу пришли ученые из Национального центра нейроиммунологии и возникающих заболеваний Университета Гриффита, изучившие последствия перенесенного коронавируса с помощью современных методов МРТ. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior, and Immunity - Health (BBIH).

Исследователи сравнили состояние мозга людей с длительным COVID-19, переболевших и считающих себя полностью выздоровевшими, а также участников, которые никогда не заражались вирусом. Анализ показал, что перенесенная инфекция может оставлять измеримые изменения в структурах мозга, даже при отсутствии выраженных симптомов.

В работе использовались мультимодальные методы магнитно-резонансной томографии, позволяющие одновременно оценивать состояние серого и белого вещества, а также биохимические процессы в тканях мозга. Эти области играют ключевую роль в памяти, когнитивных функциях и общем здоровье центральной нервной системы.

«Мы применили комплексный МРТ-подход для изучения областей мозга, критически важных для когнитивных процессов, и обнаружили четкие различия между всеми группами участников», — рассказал ведущий автор исследования доктор Киран Тхапалия.

По его словам, анализ выявил значительные изменения в нейрохимическом составе мозга, интенсивности МР-сигнала и структуре тканей не только у пациентов с длительным COVID-19, но и у тех, кто считал себя полностью восстановившимся после болезни.

Кроме того, исследователи обнаружили связь между изменениями в мозговой ткани и выраженностью симптомов у людей с длительным COVID-19. Это указывает на то, что вирус может оказывать небольшой, но продолжительный эффект на здоровье мозга.

