В Запорожской области несколько тысяч абонентов остались без света из-за атаки ВСУ

Балицкий: в Запорожской области 4929 абонентов остались без света из-за ВСУ
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области почти пять тысяч абонентов остались без электричества из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 4929 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключения коснулись города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино», — уточнил он.

По словам Балицкого, специалисты приступят к восстановлению поврежденного оборудования сразу после стабилизации обстановки, опасность повторных ударов БПЛА сохраняется.

24 декабря губернатор Запорожской области доложил президенту РФ Владимиру Путину об обстановке в регионе, в частности, о непрекращающихся атаках украинских войск на социальную и гражданскую инфраструктуру.

По словам Балицкого, в беседе с главой государства также были затронуты вопросы социально-экономического развития области, обсуждались итоги года, перспективы и план работы на следующий период.

Ранее ВСУ нанесли удар по городу — спутнику Запорожской АЭС.

