«Супруг на СВО, прошу проявить гуманность»: суд изменил приговор Блиновской

«Королеве марафонов» Елене Блиновской смягчили срок с 5 лет до 4,5 года колонии. В то же время ей не разрешили отсрочить наказание до 2034 года, чтобы воспитывать дочь. Тем не менее блогер теперь имеет право на условно-досрочное освобождение — в срок наказания, согласно законодательству, будут засчитаны дни, проведенные под домашним арестом и в СИЗО.

Московский городской суд изменил приговор блогеру Елене Блиновской, которая была осуждена на пять лет колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Апелляционная инстанция смягчила «королеве марафонов» срок наказания на полгода, до 4,5 года колонии. Смягчающими обстоятельствами стали наличие у Блиновской двух малолетних детей и то, что она признала вину.

«Приговор Савеловского районного суда Москвы изменить, назначить осужденной Блиновской Елене Олеговне наказание в виде 4,5 года лишения свободы. В остальной части решение суда первой инстанции оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в определении суда, которое цитирует ТАСС.

Кроме того, на один месяц был снижен срок запрета Блиновской заниматься коммерческой деятельностью. Суд также назначил ей штраф 950 тыс. рублей.

Блиновская может скоро оказаться на свободе

В ближайшее время блогер может выйти из следственного изолятора, отмечает ТАСС. Российское законодательство предусматривает, что в срок отбытия наказания засчитываются дни, проведенные в СИЗО и под домашним арестом.

Адвокат блогера Наталья Сальникова заявила, что у Блиновской уже есть право просить об условно-досрочном освобождении (УДО). Она объяснила, что это не связано с решением суда о смягчении наказания.

«Оно связано с отбытием конкретного срока. В ее случае конкретный срок отбыт. Право на УДО есть», — цитируют Сальникову «Известия».

Автор «Марафона желаний» была задержана 27 апреля 2023 года, на следующий день суд отправил ее под домашний арест. 22 января 2024 года суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской и отправил ее в СИЗО в связи с нарушением условий домашнего ареста. 3 марта 2025 года суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима.

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, «правила части 3.4 статьи 72 УК РФ предусматривают зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы». Под домашним арестом Блиновская провела около 9 месяцев.

Ч. 3.1 ст. 72 УК РФ предусматривает, что время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима. Блиновская пробыла в СИЗО около 1 года и 8 месяцев.

Блиновской не дали отсрочку

В то же время Мосгорсуд не стал предоставлять Блиновской отсрочку от отбытия наказания до наступления 14-летия ее ребенка (младшей дочери Блиновской Авроре исполнится 14 лет в 2034 году), пишет РИА Новости.

Защита Блиновской на заседании суда отмечала, что предоставление подсудимым матерям подобных отсрочек является «трендом, который в прошедший год семьи только усилился».

Прокурор выступил против отсрочки, поскольку дети Блиновской проживают с бабушкой и дедушкой.

Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева считает странным решением то, что суд не дал Блиновской отсрочку.

«Я считаю, что она ей полагалась. И не было никаких оснований эту отсрочку не дать. Я вообще считаю приговор Блиновской очень жестким. Отсутствие отсрочки, на мой взгляд, подчеркивает дополнительно эту жесткость », — сказала она «Страстям».

За что осудили Блиновскую и где ее муж

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России в Белоруссию на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов при посредничестве своего супруга Алексея Блиновская уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей, при этом часть средств в размере 716 млн рублей была легализована.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом, а также начал процедуру реализации ее имущества.

К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов налоговая задолженность увеличилась до 1,4 млрд рублей. В марте суд признал Блиновскую виновной в отмывании денег и неправомерном обороте средств платежей, в то же время ее освободили от ответственности за неуплату налогов в связи с истечением срока давности преступления.

Муж Блиновской Алексей участвовал в российской военной операции на Украине с марта 2024 года. Как писало URA.RU, в сентябре того же года Блиновского задержали в воинской части на Южно-Донецком направлении. В материале издания говорилось, что в зоне СВО он пытался скрыться от следствия, поскольку был объявлен в розыск за долги.

21 августа 2025 года очевидцы в Москве сняли мужа блогерши на видео после ДТП на перекрестке на Шаболовке с перебинтованной головой. Как отмечал Mash, после столкновения водитель вышел из поврежденного автомобиля и ударил Блиновского.

Как пишет NGS.RU, Блиновская на сегодняшнем заседании заявила: «Мой супруг на СВО, я очень прошу проявить суд гуманность ко мне и нашей семье».