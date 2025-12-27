Размер шрифта
В Гуляйполе нашли служебный ноутбук младшего лейтенанта ВСУ

РИА Новости: брошенный в Гуляйполе ноутбук принадлежал офицеру теробороны ВСУ
В Гуляйполе Запорожской области после отхода украинских военных нашли ноутбук, который принадлежал младшему лейтенанту ВСУ Станиславу Калинскому. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По их данным, 25 декабря в социальных сетях появилось видео, которое, предположительно, было снято в командном пункте 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ. В ролике видно, что военные оставили в блиндаже документы, карты, ноутбуки и офисную технику.

Источник агентства уточнил, что среди найденных вещей оказался служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского, 1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области. Также сообщается, что он использовал позывной «Ночной кошмар зеро».

Собеседник агентства добавил, что, согласно данным украинских ресурсов, 75-й батальон 102-й бригады территориальной обороны после реформирования был преобразован в 1-й линейный батальон 106-й бригады теробороны.

Ранее российские военные рассказали об отражении контратак ВСУ у Купянска.

