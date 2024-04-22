Аналитики выяснили, в каких контекстах россияне все чаще говорят о патриотизме

Тема патриотизма все чаще обсуждается экспертами российских СМИ в различных сферах. К такому выводу пришел сервис журналистских запросов Pressfeed на основе исследования частоты упоминания темы патриотизма в экспертных комментариях для прессы. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, согласно данным сервиса, с 2021 года тема патриотизма ежегодно поднимается комментаторами в российских СМИ в несколько раз чаще. Например, с 2021 по 2022 год количество упоминаний темы патриотизма выросло в 3,2 раза, с 2022 по 2023 год — в 2,2 раза.

За 2021 эксперты использовали слово «патриотизм» в своих комментариях лишь 32 раза за год. В 2022 году частота отсылок экспертов к патриотизму для объяснения тех или иных событий и явлений, о которых пишут СМИ, выросла до 101 упоминаний. В 2024 году — до 224.

«Важно отметить, что эксперты не просто абстрагировано рассуждают на тему патриотизма в своих комментариях, направленных журналистам через Pressfeed, а отсылают к этому понятию, разъясняя те или иные события, которые происходят в стране. Так, например, не обошлось без упоминания патриотизма при обсуждении массового переименования российских компаний и появлению тренда написания названий кириллицей. Также ростом патриотизма эксперты СМИ часто объясняют повышение интереса россиян к отдыху на отечественных курортах. В связи с инициативой Минфина о запрете приобретения через ИИС любых иностранных финансовых инструментов, стал употребляться термин «инвестиционный патриотизм», — поделилась Элеонора Пахомова, заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям.

В контексте патриотизма обсуждался экспертами и новый учебник истории для школьников, включающий разделы о воссоединении Крыма с Россией и спецоперации России на Украине.

Отметили рост патриотических настроений в стране даже эксперты парфюмерного рынка, поделившись в комментариях мнением, что россияне стали активней поддерживать отечественные парфюмерные бренды.

А вот рассуждая, например, о нашумевшем сериале «Слово пацана» с точки зрения психологии, эксперты Pressfeed упоминали патриотизм в негативном значении, высказывая мнение, что настроения в сериале носят, скорей, антипатриотический характер.

«Исходя из этого, можно сделать вывод, что разговоры о росте патриотизма россиян создаются не искусственно, а являются следствием обширного тренда, без отсылок к которому экспертам просто не удастся разъяснить суть тех или иных актуальных явлений в стране», — резюмировала Пахомова.

Ранее в Госдуме призвали развивать в России кулинарный патриотизм.