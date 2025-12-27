Размер шрифта
СМИ: в Казахстане пропала группа альпинистов

SHOT: двое альпинистов пропали в горах Казахстана, еще одного не спасли
В Горах Казахстана пропали двое альпинистов, еще одного спасти не удалось. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Группа из нескольких человек 24 декабря отправилась на Пик Тянь-Шань, расположенный в Алма-Атинской области Казахстана (другое его название — Пик Локомотив). В ночь на 26-е с ними пропала связь. Родственники обратились в МЧС», — сказано в посте.

Не уточнятся, есть ли россияне среди пропавших.

В ноябре сообщалось, что 42-летний Василий Усатиков из Краснодара отправился в горы с беременной женой. Во время похода он решил самостоятельно подняться на гору Тыбга высотой 3064 метра. Мужчина оставил жену в лагере, взял ледоруб и отправился в путь. Женщина ждала его в течение суток, и, так как он не появился, спустилась и сообщила о пропаже человека. Вскоре спасатели выдвинулись на поиски.

Известно, что мужчина не в первый раз пошел в поход. Его жена является уроженкой Бали, откуда она переехала в Россию некоторое время назад.

Ранее девушка попала под лавину на горнолыжном курорте в Хакасии.

