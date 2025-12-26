На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мигрант устроил поножовщину в петербургском хостеле

В Петербурге задержали 19-летнего иностранца за нападение с ножом на земляка
true
true
true
close
Shutterstock

В Санкт-Петербурге полиция задержала 19-летнего мигранта, подозреваемого в нанесении ножевого ранения своему соотечественнику в одном из хостелов на Рижском проспекте. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в ночь на 25 декабря. Администратор хостела вызвал полицию, сообщив о драке между постояльцами, в результате которой один человек получил ножевое ранение. Прибывшие стражи порядка обнаружили в помещении 46-летнего иностранца с колотой раной в области шеи. Пострадавший был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В течение двух часов после происшествия полицейские задержали подозреваемого — 19-летнего соотечественника потерпевшего. Его обнаружили во дворе одного из домов на Гончарной улице и доставили в отдел для разбирательства. В отношении задержанного составлен административный протокол за нарушение миграционного законодательства РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ревнивый мигрант жестоко избил возлюбленную в Петербурге.

