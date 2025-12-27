Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Жителей Тульской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников
Shutterstock/Wirestock Creators

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Угрозу атаки беспилотников объявили в Тульской области во второй раз за сутки. В первый раз Миляев опубликовал соответствующее предупреждение в 0:54 по мск. Спустя 40 минут губернатор заявил об отсутствии опасности.

По данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 78 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 25 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотников в Тульской области. Обошлось без пострадавших. Повреждений зданий и инфраструктуры региона не было зафиксировано.

Ранее беспилотную опасность отменили в Рязанской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27515947_rnd_7",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+