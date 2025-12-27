Жителей Тульской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Тульской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Угрозу атаки беспилотников объявили в Тульской области во второй раз за сутки. В первый раз Миляев опубликовал соответствующее предупреждение в 0:54 по мск. Спустя 40 минут губернатор заявил об отсутствии опасности.

По данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 78 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 25 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотников в Тульской области. Обошлось без пострадавших. Повреждений зданий и инфраструктуры региона не было зафиксировано.

Ранее беспилотную опасность отменили в Рязанской области.