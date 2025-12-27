В Москве спасли кота, две недели просидевшего на козырьке маркетплейса

Спасатели в Москве сняли с козырька здания кота, просидевшего там две недели

Кот две недели просидел на козырьке маркетплейса в Москве, пока его не сняли сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает 360.ru.

В материале говорится, что животное само хотело спуститься на землю. Однако, как только к коту приближались спасатели, он прятался под обшивкой здания.

«Чтобы не испугать животное, на козырьке оставили котоловку, в которую и попал несчастный», — отметили журналисты.

В конце ноября житель Карасука, расположенного в Новосибирской области, Илья Зайцев вместе с товарищем спасли стадо косуль из ледяного плена. Мужчина на своем YouTube-канале «Сиб Каст» опубликовал видео операции по спасению животных.

Россияне заметили косуль, оказавшихся на замерзшем озере, когда те не могли самостоятельно выбраться на берег. В результате мужчины с помощью саней одно за другим перевезли животных на берег. Им удалось помочь более чем 10 косулям. Как рассказал сам Зайцев, они с товарищем перенесли столько животных, сколько позволили им силы.

3 ноября жители села в Володарском районе Астраханской области спасли кота, забравшегося на деревянную опору линии электропередачи (ЛЭП). Животное просидело на столбе больше суток. Его достали с помощью сачка.

Ранее в Забайкальском крае организовали операцию по спасению рыси, загнанной собаками на опору ЛЭП.