В Татарстане стая собак загнала рысь на деревянную опору ЛЭП

112: в Татарстане жители организовали операцию по спасению рыси с опоры ЛЭП
Кадр из видео/Соцсети

Жители поселка Могойтуй в Забайкальском крае организовали операцию по спасению рыси, забравшейся на деревянную опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По словам очевидцев, зверя на столб загнала стая собак. В результате дикая кошка просидела на нем несколько часов.

«Десятки жителей поселка <...> собрались у столба и организовали настоящую операцию по спасению рыси: подогнали к опоре кран и попытались забрать рысь вручную. Гордое животное не оценило попытку и спустилось само», — говорится в публикации.

Несмотря на это, администрация населенного пункта решила отвезти дикую кошку в ветеринарную клинику для осмотра.

29 октября возле села Байлянгар в Кукморском районе Республики Татарстан неравнодушная семья спасла попавшего в «ловушку» бобра. Хвост животного оказался придавлен стволом дерева, который оно грызло. Местные жители раскопали землю вокруг грызуна, тем самым позволив ему выбраться из западни. Бобер сначала отбежал на безопасное расстояние, немного отдохнул и затем нырнул в ближайший водоем.

Ранее в Московской области спасли собаку, которая дважды застревала в одном и том же заборе.

