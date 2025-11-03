На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кот больше суток просидел на столбе в российском селе

В Астраханской области спасли кота, больше суток просидевшего на опоре ЛЭП
Кадр из видео/Telegram-канал «Про Володарский»

Жители одного из сел в Володарском районе Астраханской области спасли кота, забравшегося на деревянную опору линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил Telegram-канал «Про Володарский».

В публикации подчеркивается, что животное просидело на столбе больше суток.

Как пишет Telegram-канал «Новости Астрахани и Области», жители населенного пункта сняли кота с опоры с помощью трактора. Один из мужчин забрался на подъемник и, добравшись до застрявшего на столбе кота, посадил его в сачок.

«Хвостик благополучно спущен на землю, жив, здоров», — отмечается в материале.

30 октября жители поселка Могойтуй в Забайкальском крае организовали операцию по спасению рыси, забравшейся на деревянную опору ЛЭП. По словам очевидцев, зверя на столб загнала стая собак. В результате животное просидело на опоре несколько часов.

Люди подогнали к столбу кран и попытались забрать рысь вручную. Но дикая кошка не далась и сама спустилась на землю. Тем не менее администрация населенного пункта решила отвезти животное в ветеринарную клинику для осмотра.

Ранее в Московской области спасли собаку, которая дважды застревала в одном и том же заборе.

