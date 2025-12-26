На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На полках магазина в Новой Москве нашли напиток с опасным химическим составом

Mash: в Новой Москве ребенок обжег гортань, попив «Алоэ вера» в супермаркете
Telegram-канал Mash

В одном из супермаркетов в Новой Москве обнаружили партию напитка «Алоэ вера», содержащую неизвестное химическое вещество, предположительно ацетон. Об это сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ребенок отпил из одной из таких бутылок и получил ожог гортани. После инцидента напиток был снят с продажи.

В самой сети отказались оперативно комментировать ситуацию.

До этого в Москве у женщины произошел отек Квинке из-за тайского напитка. 41-летняя москвичка купила на отдыхе в Таиланде «любовный напиток», готовясь к романтическому вечеру.

Вместо ожидаемого эффекта у нее молниеносно развилась тяжелая аллергическая реакция — отек Квинке с поражением гортани. У женщины начались проблемы с дыханием, сильная интоксикация организма, сопровождавшаяся рвотой, тошнотой и диареей. Пострадавшую доставили в больницу прямо со свидания, медики смогли стабилизировать ее состояние.

Ранее три человека отравились карбонарой из доставки в Подмосковье.

