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Путин предоставил гражданство РФ потомку Екатерины II

Путин указом предоставил гражданство РФ потомку Екатерины II Андрею Калагеорги

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ потомку Екатерины II Андрею Калагеорги. Президентский указ опубликован на сайте опубликованных правовых актов.

Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 года в США, был принят в гражданство в соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации.

Вместе с ним российское гражданство получили 44 человека. Документом также исключены из гражданства 9 человек.

Екатерина II — дочь князя Ангальт-Цербстского, Екатерина взошла на престол в результате дворцового переворота против своего мужа — Петра III. При ней границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад (разделы Речи Посполитой) и на юг (присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа).

В октябре прошлого года постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство и поселиться в Крыму.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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