Россиянам напомнили об опасности заправленных салатов, долго стоящих на столе

Врач Кашух: долго стоящие на столе нарезки и салаты могут угрожать здоровью

Долго стоящие на столе салаты, мясные и сырные нарезки могут оказаться источниками вредоносных бактерий и спровоцировать пищевую инфекцию. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Отдельную осторожность, по ее словам, стоит проявлять людям, склонным к аллергии, поскольку на праздничном столе часто появляются экзотические продукты, которые могут вызвать неожиданную реакцию. Самым же опасным в новогоднюю ночь остается алкоголь, подчеркнула специалист.

«Чрезмерное употребление алкоголя усугубляет отравление, повышает риск сердечно-сосудистых катастроф. Наконец, большинство тяжелых травм в праздники связаны именно с опьянением», — сказала Кашух.

До этого Кашух говорила, что в течение дня накануне новогодней ночи не следует пропускать приемы пищи, чтобы к вечеру не быть слишком голодным и не наброситься на стол с закусками и тяжелыми блюдами.

Ранее россиянам рассказали, как провести новогодние праздники без тяжести в животе.