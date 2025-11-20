Россиянам рассказали об эффективности введения пунктов миграционного контроля в аэропортах

Введение пунктов миграционного контроля в аэропортах России предотвратит въезд в страну иностранных граждан, которые не соблюдают законы РФ. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила зампред комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.

Она выразила надежду, что миграционные пункты контроля поспособствуют изменению ситуации с недобросовестными мигрантами.

«У нас была проблема раньше: недобросовестные мигранты нарушали здесь наши законы, их выдворяли, они приезжали к себе домой, меняли имя, паспорт и спокойно возвращались к нам. Я надеюсь, что благодаря биометрическим данным, которые вводит новая миграционная служба, которая внутри МВД создана, это будет невозможно», — сказала Лянге.

По ее словам, с помощью сбора биометрических данных удастся не впускать в Россию иностранных граждан, которые не хотят соблюдать законы страны.

Напомним, накануне в крупнейших аэропортах России приступили к работе первые 12 пунктов миграционного контроля. Среди них – аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.

Ранее Медведев предложил жестко контролировать все передвижения мигрантов.