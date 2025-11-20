На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали об эффективности введения пунктов миграционного контроля в аэропортах

Член ОП Лянге: миграционные пункты контроля могут изменить ситуацию с мигрантами
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Введение пунктов миграционного контроля в аэропортах России предотвратит въезд в страну иностранных граждан, которые не соблюдают законы РФ. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила зампред комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.

Она выразила надежду, что миграционные пункты контроля поспособствуют изменению ситуации с недобросовестными мигрантами.

«У нас была проблема раньше: недобросовестные мигранты нарушали здесь наши законы, их выдворяли, они приезжали к себе домой, меняли имя, паспорт и спокойно возвращались к нам. Я надеюсь, что благодаря биометрическим данным, которые вводит новая миграционная служба, которая внутри МВД создана, это будет невозможно», — сказала Лянге.

По ее словам, с помощью сбора биометрических данных удастся не впускать в Россию иностранных граждан, которые не хотят соблюдать законы страны.

Напомним, накануне в крупнейших аэропортах России приступили к работе первые 12 пунктов миграционного контроля. Среди них – аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.

Ранее Медведев предложил жестко контролировать все передвижения мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами