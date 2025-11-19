«Опередить риски»: загранпаспорта помогут защитить детей от вывоза за границу

Введение обязательных загранпаспортов для детей при поездках в страны ближнего зарубежья – это необходимая мера для предотвращения их вывоза за границу. Законодательство в данном случае будет действовать на опережение, защищая детей, которые могут стать жертвами споров об опеке при разводе родителей, рассказал НСН зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

«Данная мера назрела на фоне последовательного усиления государством механизмов защиты детей, — пояснил депутат. — Введение обязательного загранпаспорта для несовершеннолетних до 14 лет — логичный шаг, направленный на повышение безопасности поездок».

Он отметил, что сегодня нередко случаются ситуации, когда детей незаконно вывозят за границу из-за того, что не смогли договориться о праве опеки. В этом вопросе намного важнее предотвратить возможные риски, чем разбираться с уже случившимися преступлениями, подчеркнул Кривоносов. Эта мера, по его словам, также позволит точно отслеживать перемещение детей, что важно для органов опеки и сотрудников погранслужб и помогает им установить контроль над безопасностью ребенка.

Аналогичные меры сегодня действуют в других странах – например, в США, Австралии, Канаде, странах ЕС. Это международный стандарт защиты прав несовершеннолетних, подчеркнул парламентарий.

«Эти меры успешно применяются: наличие отдельного паспорта упрощает идентификацию ребёнка, препятствует использованию спорных или устаревших документов и снижает риски незаконного перемещения», — заключил Кривоносов.

Напомним, с 20 января 2026 года российские дети до 14 лет при поездках в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию должны будут предъявлять загранпаспорт – об этом сообщили в миграционной службе МВД. Новое правило будет действовать вне зависимости от того, сопровождает ребенка родитель или другое лицо. При этом дети старше 14 лет и взрослые граждане России по-прежнему смогут въезжать в эти страны по внутреннему паспорту.

Ранее стало известно, что россиянам с загранпаспортами старого образца закроют въезд в Германию.