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Россиянин напал на полицейских в приемном покое больницы и получил 4 года колонии

В Башкирии осудили пациента больницы, напавшего на полицейских
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Башкирии отправится в колонию на четыре года за дебош в больнице и нападение на полицейского. Об этом сообщает «БашИнформ».

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Нетрезвый мужчина устроил дебош в приемном покое Благовещенской районной больницы. Медики вызвали наряд полиции, обвиняемый напал на стражей порядка и ударил одного из них.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что жительница Приморского края покусала двух сотрудников полиции, которые пытались задержать ее в аэропорту Елизово Камчатского края за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанной возбуждены два дела об административном правонарушении.

Ранее россиянин дважды избил приятеля и напал на полицейского во время задержания.

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