Часть украинского Чернигова осталась без электричества

Глава украинского Чернигова Вячеслав Чаус сообщил в своем Telegram-канале, что половина города осталась без электричества.

«У половины города пропал свет», — поделился мэр Чернигова.

Кроме того, повреждения получил энергообъект в Новгороде-Северском, часть населенных пунктов остается без электричества. Также в Прилукском районе на юге области повреждены объекты критической инфраструктуры.

Вечером 23 декабря украинское издание «Апостроф» сообщило, что в Чернигове получил повреждения объект критической инфраструктуры. На фоне произошедшего режим воздушной тревоги объявили сразу в нескольких регионах страны — в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в шести округах Херсонской области пропало электричество из-за удара ВСУ.