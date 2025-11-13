18-летний юноша пострадал во время ночной стрельбы в пермском кафе

В Перми конфликт между посетителями кафе закончился стрельбой и травмами

В пермском кафе произошла стрельба, пострадали два человека. Об этом стало известно kp.ru.

Инцидент произошел в кафе Roll's на улице Куйбышева 13 ноября. Около двух часов ночи администратор нажала тревожную кнопку. На вызов отреагировали сотрудники группы быстрого реагирования «СВОТ». Работники кафе встретили их на улице и сообщили о стрельбе внутри помещения.

«Когда мы зашли внутрь, стрелявший стоял возле стены, а рядом с ним — человек с разбитой головой. У него кровь прямо ручьем текла по затылку, по шее... Мы задержали дебошира, потом передали его сотрудникам полиции», — рассказали в пресс-службе ГБР.

Выяснилось, что огонь из пистолета открыл пьяный молодой человек. Во время потасовки с другими посетителями он ранил оппонента в плечо. Пострадал мужчина 1996 года рождения. 18-летний юноша получил ушиб головы. Им оказали медицинскую помощь и опустили домой.

«Правонарушитель задержан и доставлен в отдел полиции, оружие изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — заявили в полиции Прикамья.

