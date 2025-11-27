На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина устроил стрельбу в воронежском супермаркете и ранил женщину

В Воронеже мужчина попытался украсть товар из магазина и ранил администратора
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Воронеже посетитель магазина открыл стрельбу и ранил женщину. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел утром 26 ноября в магазине Fix Price на проспекте Труда. Как пишет kp.ru, около 10:00 мужчина попытался вынести неоплаченный товар, но администратор сделала ему замечание.

В ответ 37-летний местный житель стал агрессивным, вытащил травматический пистолет и произвел выстрел, ранив 41-летнюю женщину в руку. Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит тяжесть причиненного вреда здоровью.

«Участники конфликта сотрудниками полиции установлены и опрошены. В настоящее время назначена судебная экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заключила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Ранее 18-летний юноша пострадал во время ночной стрельбы в пермском кафе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами