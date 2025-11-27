Мужчина устроил стрельбу в воронежском супермаркете и ранил женщину

В Воронеже мужчина попытался украсть товар из магазина и ранил администратора

В Воронеже посетитель магазина открыл стрельбу и ранил женщину. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел утром 26 ноября в магазине Fix Price на проспекте Труда. Как пишет kp.ru, около 10:00 мужчина попытался вынести неоплаченный товар, но администратор сделала ему замечание.

В ответ 37-летний местный житель стал агрессивным, вытащил травматический пистолет и произвел выстрел, ранив 41-летнюю женщину в руку. Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит тяжесть причиненного вреда здоровью.

«Участники конфликта сотрудниками полиции установлены и опрошены. В настоящее время назначена судебная экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заключила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

