Суд в Нальчике приостановил работу канатной дороги после аварии

В Нальчике суд приостановил работу канатной дороги на три месяца после аварии
Настя Морозова/«Газета.Ru»

Нальчикский городской суд приостановил работу канатной дороги в курортной зоне столицы Кабардино-Балкарии (КБР), где в результате обрыва пострадали люди. Об этом сообщается на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

В публикации отмечается, что в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении были выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности.

Деятельность «Экскурсионного комплекса «Жемчужина» была приостановлена на 90 суток, добавили в суде.

Инцидент произошел 8 августа на подъеме на гору Малая Кизиловка. По данным МЧС, после крушения в воздухе зависли десять человек, их эвакуировали. В результате инцидента двое детей были доставлены в больницу.

Позже управление СК по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда.

Ранее в сети появились кадры обрыва канатной дороги в Нальчике.

