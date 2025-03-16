Десятки людей застряли на подъемнике российского горнолыжного курорта

В Челябинской области три десятка человек застряли на подъемнике горнолыжного курорта. Об этом сообщает 74.ru.

Предварительно, инцидент произошел 15 марта на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Кресельный подъемник внезапно остановился, и на нем застряли 32 человека.

По оценкам отдыхающих, они провели на застрявшем подъемнике около 40-45 минут. На место прибыли спасатели, которые эвакуировали четверых человек.

После этого запустился аварийный генератор, и подъемник вновь начал движение. С него эвакуировали еще 28 человек.

Один из застрявших на подъемнике отметил, что в момент инцидента была теплая погода. По его словам, неизвестно, что случилось бы, если бы отдыхающие застряли в мороз.

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