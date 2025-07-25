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Ростехнадзор переработал правила безопасности канатных дорог

Ростехнадзор доработал вызвавшие угрозу остановки канатных дорог правила
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Evgeniya Telennaya/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) представила обновленную версию проекта приказа о правилах безопасности пассажирских канатных дорог. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что в первоначальной версии документа предполагалось ввести новые требования к безопасности с 1 сентября, а также обязательное применение положений ГОСТ 2024 года, как действующих, так и для ремонтируемых объектов.

Представители индустрии выразили опасения из-за введения новых требований: ряд объектов не соответствуют установленным нормам. Введение законопроекта привело бы к остановке работы многих горнолыжных курортов из-за необходимости их модернизации.

Изменения в проект были внесены после обращения Общероссийского объединения пассажиров к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Теперь требования ГОСТ будут применяться только к проектированию новых объектов, говорится в публикации.

До этого операционный директор «Агентства развития проектных инициатив» Екатерина Кузьмина рассказала, что трансграничная канатная дорога, соединяющая Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (Китай), начнет работу весной 2026 года.

Ранее Мишустин призвал развивать туризм на Северном Кавказе.

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