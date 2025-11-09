На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Геолога, выжившего при сходе лавины на Камчатке, госпитализировали

МЧС: выживший при сходе лавины на Камчатке геолог госпитализирован
true
true
true
close
Shutterstock

Геолога, выжившего при сходе снежной лавины на Агинском золоторудном месторождении в Камчатском крае, доставили в Петропавловск-Камчатский и госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчину обнаружили живым и организовали его эвакуацию в село Мильково. Затем на вертолете его эвакуировали в краевую столицу.

В министерстве здравоохранения региона уточнили, что геолог находится в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали общее переохлаждение.

8 ноября на территории Агинского месторождения сошла снежная масса и снесла буровую установку вместе с двумя мужчинами Одного из работников спасти не удалось, рассказали в региональной прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства начали проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев в комментарии ТАСС предположил, что геологу удалось выжить благодаря воздушному карману, который позволил ему дышать под снегом и продержаться до момента его обнаружения. Эту ситуацию Лебедев назвал «чудом».

Ранее в Италии лавина накрыла группу немецких альпинистов.

